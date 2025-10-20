Центральный защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр поделился эмоциональным постом после победы своей команды над Ливерпулем в центральном матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Именно Магуайр стал автором победного гола — его точный удар на 84-й минуте принес «красным дьяволам» три очка.

«Люблю этот клуб!» — написал Магуайр в соцсети X, добавив снимки с победного матча на «Энфилде».

I love this club ❤️ pic.twitter.com/1H5wFAsDFf — Harry Maguire (@HarryMaguire93) October 19, 2025

После восьми туров АПЛ Манчестер Юнайтед имеет в своем активе 13 очков и занимает девятую строчку турнирной таблицы. Лидером чемпионата остается лондонский Арсенал, который набрал 19 очков. В следующем туре подопечные Рубена Аморима дома сыграют против Брайтона.