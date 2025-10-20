Магуайр эмоционально отреагировал на победу над Ливерпулем
Капитан Манчестер Юнайтед забил решающий гол
около 1 часа назад
Гарри Магуайр \ фото - Getty
Центральный защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр поделился эмоциональным постом после победы своей команды над Ливерпулем в центральном матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Именно Магуайр стал автором победного гола — его точный удар на 84-й минуте принес «красным дьяволам» три очка.
«Люблю этот клуб!» — написал Магуайр в соцсети X, добавив снимки с победного матча на «Энфилде».
После восьми туров АПЛ Манчестер Юнайтед имеет в своем активе 13 очков и занимает девятую строчку турнирной таблицы. Лидером чемпионата остается лондонский Арсенал, который набрал 19 очков. В следующем туре подопечные Рубена Аморима дома сыграют против Брайтона.