«Ливерпуль» хочет продать Кьезу
Англичане не намерены отдавать игрока в аренду
около 1 часа назад
Федерико Кьеза/фото: Ливерпуль
Английский Ливерпуль рассматривает возможность продажи своего вингера Федерико Кьезы, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, интерес к итальянскому игроку проявляют туринский Ювентус и Милан, однако клубы готовы предложить лишь аренду. Ливерпуль рассматривает исключительно вариант полноценного трансфера футболиста.
Действующий контракт Кьезы с клубом действует до 30 июня 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. В этом сезоне Федерико провел за Ливерпуль 20 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.
