Салах отреагировал на пост фан-аккаунта Ливерпуля о Вирце и Исаке
Мохамед попросил болельщиков уважать чемпионов АПЛ
около 2 часов назад
Мохамед Салах/фото - Ливерпуль
Мохамед Салах раскритиковал публикацию фан-аккаунта Ливерпуля, в которой говорилось о замене Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса на Флориана Вирца и Александера Исака. В сообщении фанатов говорилось: "Назовите более лучшее усиление в истории футбола".
Вингер Ливерпуля сделал репост этой записи и написал: "Как насчет того, чтобы порадоваться отличным подписаниям, не проявляя неуважения к чемпионам Премьер-лиги?"
Напомним, летом Ливерпуль продал Диаса в Баварию, а Нуньеса в Аль-Хиляль. Вместо этого английский клуб подписал Вирца из Байера и Исака из Ньюкасла.
Трансфер Исака в Ливерпуль стал самым дорогим в истории АПЛ.