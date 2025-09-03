Мохамед Салах раскритиковал публикацию фан-аккаунта Ливерпуля, в которой говорилось о замене Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса на Флориана Вирца и Александера Исака. В сообщении фанатов говорилось: "Назовите более лучшее усиление в истории футбола".

Вингер Ливерпуля сделал репост этой записи и написал: "Как насчет того, чтобы порадоваться отличным подписаниям, не проявляя неуважения к чемпионам Премьер-лиги?"

Напомним, летом Ливерпуль продал Диаса в Баварию, а Нуньеса в Аль-Хиляль. Вместо этого английский клуб подписал Вирца из Байера и Исака из Ньюкасла.

Трансфер Исака в Ливерпуль стал самым дорогим в истории АПЛ.