Ливерпуль рассматривает возможность подписания флангового нападающего РБ Лейпциг Яна Диоманда, который привлек внимание мерсисайдцев после своего блестящего выступления в чемпионате Германии. Представители английского клуба были присутсвовали на матче 13-го тура Бундеслиги, где Лейпциг разгромил Айнтрахт со счетом 6:0, а 19-летний форвард оформил хет-трик.

По данным TEAMtalk, молодой форвард рассматривается как возможная замена для Мохамеда Салаха, вокруг которого в последнее время снова обострились споры.

Ранее Салах выразил недовольство ситуацией в клубе и допустил возможность трансфера. Вскоре после этого он не был включен в заявку Ливерпуля на поединок Лиги чемпионов против Интера.

В текущем сезоне Ян Диоманд уже отметился семью голами и тремя ассистами, укрепив позиции одного из самых ярких молодых талантов Бундеслиги.