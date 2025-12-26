«Ливерпуль» настроен украсть бывшего одноклубника Забарного у «Ман Сити»
За игроком Борнмута пришли топ-клубы АПЛ
около 1 часа назад
Антуан Семеньо / Фото - Борнмут
Нападающий Борнмута и сборной Ганы Антуан Семеньо, которого слухи активно сватают в Манчестер Сити, сохраняет шансы стать игроком Ливерпуля, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Чемпион Англии поддерживает связь с окружением игрока и не отказался от идеи трансфера. В окружении Семеньо подтверждают его желание присоединиться к Ман Сити.
В Манчестер Сити хотят быстро закрыть трансфер, активировав клаусулу в контракте Антуана, которая составляет 65 миллионов евро.
Семеньо в текущем сезоне сыграл за Борнмут 17 матчей: 8 голов, 3 ассиста.