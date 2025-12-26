Нападающий Борнмута и сборной Ганы Антуан Семеньо, которого слухи активно сватают в Манчестер Сити, сохраняет шансы стать игроком Ливерпуля, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Чемпион Англии поддерживает связь с окружением игрока и не отказался от идеи трансфера. В окружении Семеньо подтверждают его желание присоединиться к Ман Сити.

В Манчестер Сити хотят быстро закрыть трансфер, активировав клаусулу в контракте Антуана, которая составляет 65 миллионов евро.

Семеньо в текущем сезоне сыграл за Борнмут 17 матчей: 8 голов, 3 ассиста.