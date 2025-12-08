Матчи чемпионата мира-2026 будут останавливаться на специальные паузы: ФИФА приняла новое правило
Перерыв на водопой станет обязательным для каждого матча чемпионата мира
12 минут назад
ФИФА официально подтвердила нововведение, которое повлияет на регламент всех матчей чемпионата мира 2026 года. Во время поединков арбитры будут делать обязательные остановки на 22-й минуте первого и второго тайма, позволяя футболистам попить воды и восстановить силы.
Такое решение принято с учетом возможных высоких температур, так как поединки будут проходить в США, Канаде и Мексике. В то же время важно, что эти паузы будут действовать независимо от реальной погоды, а также независимо от наличия или отсутствия системы кондиционирования на аренах.
Организация подчеркнула, что главная цель — повысить уровень безопасности и защитить здоровье игроков в напряженном турнире, который продлится всё лето.
Действующим чемпионом мира подходит к турниру сборная Аргентины, которая будет защищать титул.
Также, стартовый поединок чемпионата воспроизведет аналогичный матч ЧМ-2010.
