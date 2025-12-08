ФИФА официально подтвердила нововведение, которое повлияет на регламент всех матчей чемпионата мира 2026 года. Во время поединков арбитры будут делать обязательные остановки на 22-й минуте первого и второго тайма, позволяя футболистам попить воды и восстановить силы.

Такое решение принято с учетом возможных высоких температур, так как поединки будут проходить в США, Канаде и Мексике. В то же время важно, что эти паузы будут действовать независимо от реальной погоды, а также независимо от наличия или отсутствия системы кондиционирования на аренах.

Организация подчеркнула, что главная цель — повысить уровень безопасности и защитить здоровье игроков в напряженном турнире, который продлится всё лето.

Действующим чемпионом мира подходит к турниру сборная Аргентины, которая будет защищать титул.

Также, стартовый поединок чемпионата воспроизведет аналогичный матч ЧМ-2010.