Трубін увійшов до топ-5 найдорожчих вратарей світу
Вратарь Бенфики оказался в солидной компании
около 1 часа назад
Анатолий Трубин/фото: Бенфика
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин вошел в топ-5 самых дорогих вратарей планеты по оценке Международного центра спортивных исследований CIES.
В опубликованном списке лидирует Джанлуиджи Доннарумма, следом идут Барт Вербрюгген, Люка Шевалье и Роберт Санчес. Трубин занял пятую позицию в рейтинге, а его трансферная стоимость определена на уровне 45,2 миллиона евро.
Топ-10 рейтинга самых дорогих вратарей мира по версии CIES:
- Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити) – 73,5 млн евро
- Барт Вербрюгген (Брайтон) – 60,8 млн евро
- Люка Шевалье (Парис Сен-Жермен) – 59,8 млн евро
- Роберт Санчес (Челси) – 45,5 млн евро
- Анатолий Трубин (Бенфика) – 45,2 млн евро
- Миле Свилар (Рома) – 44 млн евро
- Гиорги Мамардашвили (Ливерпуль) – 43,1 млн евро
- Кевин Келлехер (Брентфорд) – 42 млн евро
- Марко Карнезекки (Аталанта) – 41,9 млн евро
- Йонас Урбиг (Бавария) – 38,6 млн евро
Ранее сообщалось, что Бенфика готовит Трубина к трансферу в топчемпионат.
Поделиться