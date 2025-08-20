Нападающий Ньюкасла Александер Исак выступил с заявлением после того, как вошел в символическую сборную года АПЛ по версии PFA. Шведский форвард поблагодарил коллег и партнеров по команде, которые поддержали его в голосовании, но также открыто заговорил о своем будущем.



Я долго молчал, пока другие говорили. Мое молчание позволило людям продвигать свою версию событий, которая не отражает того, что было сказано и согласовано за закрытыми дверями. Реальность такова, что мне были даны обещания, и клуб давно знает мою позицию. Неправильно делать вид, что эта проблема возникла только сейчас. Когда обещания нарушены, а доверие утрачено, продолжать отношения не имеет смысла. Именно так выглядит моя ситуация сейчас, поэтому изменения пойдут на пользу не только мне, но и всем сторонам.

Ранее Ньюкасл отклонил предложение Ливерпуля о трансфере шведа, которое составляло 110 млн фунтов плюс бонусы.

Форвард также сообщил, почему не был присутствующим на церемонии вручения наград PFA, так как. По его словам, это было бы неуместно в нынешних обстоятельствах.