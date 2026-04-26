ЛНЗ и Металлист 1925 поделили очки в 25-м туре УПЛ
Во второй 45-минутке забили Рябов и Итодо
ЛНЗ и Металлист 1925 поделили очки в матче 25-го тура УПЛ.
После безголевого первого тайма Артур Рябов вывел хозяев вперед, однако гол Питера Итодо позволил харьковчанам сравнять счет.
УПЛ. 25-й тур
ЛНЗ — Металлист 1925 — 1:1
Голы: Рябов, 54 — Итодо, 71
ЛНЗ остается на втором месте с 52 очками, отставая от лидера на восемь баллов. Металлист 1925 занимает пятую позицию — 45 очков.
