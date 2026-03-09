Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко жестко отреагировал на качество судейства в матчах чемпионата Украины. Глава УАФ объявил о начале внутренних проверок в отношении ряда официальных лиц.

Причиной для радикальных мер стала неудовлетворительная работа рефери в матчах национального первенства.

После последнего тура чемпионата Украины у нас возникло немало вопросов к арбитрам. Мы недовольны уровнем судейства в туре. Мы создаем все условия для комфортной работы судьям, они должны чувствовать высокую ответственность за свою работу и решения.

Сегодня в 9 утра мы открыли служебные расследования в отношении некоторых арбитров и представителей комитета. Украинская ассоциация футбола ведет прозрачную политику в отношении всех аспектов своей деятельности. О результатах расследований мы сообщим общественности.