Денис Седашов

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) резко раскритиковал уровень арбитража в матче 19-го тура УПЛ между Полесьем и Динамо. Боксер поддержал житомирский клуб и заявил о кризисе в судейском корпусе.

Поединок, состоявшийся 8 марта в Житомире, завершился волевой победой киевлян со счетом 2:1. Однако игра сопровождалась рядом спорных решений. В частности, арбитры отменили гол игрока Полесья Линдона Эмерлаху и не удалили защитника Динамо Кристиана Биловара за грубый фол.

Александр Усик, который является игроком Полесья, не остался в стороне и выступил с жестким обращением в своем Instagram:

Хочу поддержать президента «Полесье» Геннадия Владиславовича Буткевича и всю команду. Команда, вчера вы были невероятные. Вы всегда невероятные. Хочу сказать, что украинский футбол с таким судейством умрет, и он уже умирает. Убивают команды, которые растут, которые вкладывают огромные средства в украинский футбол. Судьи, вы очень плохо судите. И таким образом вы убиваете футбол. К «Динамо» у меня никаких вопросов нет. Я этот клуб поддерживаю и буду поддерживать. Сделайте что-нибудь, чтобы украинский футбол продолжал расти, а не умирал. Александр Усик

Президент Полесья: «Призываем соответствующие органы УАФ провести проверку на независимом полиграфе Балакина и Шурмана».