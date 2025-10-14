Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу заявил, что покинет свой пост, если команда не сможет пробиться на чемпионат мира 2026 года.

После шести туров квалификации румыны занимают третье место в своей группе, имея в активе десять очков.

– Я уже обещал: если мы не выйдем напрямую на чемпионат мира, то перед стыковыми матчами я освободю дорогу другому тренеру. А пока моя задача – построить команду, способную бороться в плей-офф, – сказал Луческу в комментарии пресс-службе УЕФА.

12 октября Румыния одержала важную победу на своем поле, минимально обыграв Австрию со счетом 1:0. Единственный гол в игре был забит уже в компенсированное время.

У команды Луческу осталось два матча в группе - против Боснии на выезде и против Сан-Марино дома. Поединки запланированы на 15 и 18 ноября.