Сергей Стаднюк

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Кипра разгромила на выезде Сан-Марино, не оставив никаких шансов сопернику. Лойзу открыл счет уже на 9-й минуте, быстро настроив команду на результативную игру.

Первая половина матча прошла под полным контролем киприотов, которые постоянно атаковали ворота хозяев. Во втором тайме давление только усилилось – Андреу на 59-й минуте удвоил преимущество, а Кастанос реализовал пенальти, установив счет 3:0. Какулис ближе к концу поставил точку в этом противостоянии.

Румыния на своем поле сенсационно победила Австрию, нанеся удар по лидеру группы в наидраматичнейший способ. Матч проходил в напряженной борьбе, где обе команды создавали моменты, но все же преимущество было на стороне хозяев.

Австрийцы не были похожи на самих себя, и подопечные Мирчи Луческу действовали активно. Когда казалось, что матч завершится нулевой ничьей, на последних секундах компенсированного времени случилось чудо – Гице на 95-й минуте забил победный гол, который принес румынам три бесценных очка и серьезно запутал карты.

Сборная Румынии набрала десять очков в группе H, приблизившись к Боснии и Герцеговине на расстояние в три балла за два тура до финиша. Австрия (15) впервые потеряла очки.

Шотландия дома победила Беларусь в напряженном матче, который мог завершиться более убедительной победой хозяев. Адамс на 15-й минуте открыл счет, вселив оптимизм в трибуны.

Шотландия могла разгромить сборную пособников страны-агрессора, контролируя игру в течение большей части матча. При счете 1:0 на 71-й минуте второй гол Адамса отменили из-за игры рукой, что оставило интригу в игре. Хотя Мактоминей на 84-й минуте все же окончательно решил судьбу матча, забив второй мяч. Кучко же на последних секундах компенсированного времени сократил отставание до минимума, но уже было слишком поздно.

Сборная Дании в родных стенах уверенно переиграла Грецию, продемонстрировав мощную игру в первом тайме. Гейлунн на 21-й минуте открыл счет. Концовка первой половины стала фатальной для греков – Андерсен удвоил преимущество хозяев, а буквально через минуту Дамсгор установил счет 3:0, практически решив судьбу трех очков еще до перерыва.

Во втором тайме темп игры несколько снизился. Цолис на 63-й минуте сумел восстановить хоть какую-то интригу, оформив гол престижа, но это не поставило положительный результат датчан под угрозу.

Сборная Дании набрала десять очков в группе C, однако Шотландия отстает лишь по дополнительным показателям. Греция (3) уже попрощалась с шансами на Мундиаль, а Беларусь потерпела страшное унижение, проиграв все матчи.

Чемпионат мира-2026. Квалификация

Группа H

Сан-Марино – Кипр 0:4

Голы: Лойзу, 9, Андреу, 59, Кастанос, 67 (пен.), Какулис, 79

Румыния – Австрия 1:0

Гол: Гице, 90+5

Румыния: Раду – Кипчу, Бурке, Попеску (Гице, 72), Рацю – Хаджи, МариусМарін, Драгомир – Міхейле, Бірліджа (Мунтяну, 88), Ман

Австрия: Шлагер – Мвене (Прас, 65), Алаба, Линхарт, Пош – Лаймер, Зайвальд – Забитцер, Баумгартнер (Гриллич, 65), Шмид (Шопф, 86) – Грегорич (Флоруц, 86)

Предупреждения: Бурке, Михейле – Баумгартнер, Шмид, Мвене, Алаба

Группа C

Шотландия – Беларусь 2:1

Голы: Адамс, 15, Мактоминей, 84 – Кучко, 90+6

Дания – Греция 3:1

Голы: Хейлунд, 21, Андерсен, 40, Дамсгор, 41 – Цолис, 63

Дания: Шмейхель - Вестергор, Андерсен, Кристенсен - Исааксен (Доргу 76), Фрогольдт (О'Райли 92), Дамсгор (Эриксен 70), Юльманн, Нергор, Мегле - Хейлунд (Бирет 70)

Греция: Влаходимос - Рота, Кульеракис, Мавропанос, Цимикас - Зафейрис, Курбелис (Павлидис 64), Бакасетас (Масурас 64), Карецас (Константелиас 65), Цолис, - Иоаннидис (Сиопис 65)

Предупреждения: Шмейхель, 64 – Иоаннидис, 64, Зафейрис, 73, Рота, 83