Луческу перенесёт операцию на сердце
80-летнему специалисту установят дефибриллятор
44 минуты назад
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу перенесет операцию на сердце. После потери сознания на тренировке национальной команды 80-летний специалист прошел коронарную ангиографию. Слова приводит gsp.ro.
Обследование не выявило критических патологий, однако врачи приняли решение установить тренеру дефибриллятор для регулирования сердечного ритма.
Оперативное вмешательство запланировано на 31 марта. Ожидается, что опытный тренер будет находиться под наблюдением медиков в стационаре до конца текущей недели.
«Остановки сердца не было»: Мирча Луческу сделал заявление по поводу своего самочувствия.
