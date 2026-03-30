Определились полуфинальные пары Кубка Украины по футзалу
Матчи запланированы на 9 апреля
около 2 часов назад
Фото: Кардинал Авангард
Прошло жеребьёвка стадии 1/2 финала Кубка Украины по футзалу сезона 2025/2026.
В первой паре полуфинала Кардинал Авангард встретится с Соколом. Вторую путёвку в финал разыграют в столичном дерби команды Киев-Футзал и ХИТ.
1/2 финала Кубка Украины по футзалу
Сокол (Хмельницкий) – Кардинал Авангард (Ровно)
ХИТ (Киев) – Киев-Футзал
Полуфинальные матчи запланированы на 9 апреля. Финальная игра за трофей состоится 10 апреля в 18:00.
Женская сборная Украины по футзалу во второй раз разгромила Словакию в контрольном матче.
