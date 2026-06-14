Павел Василенко

46-летний судья Виталий Романов, который был признан лучшим арбитром прошлого сезона УПЛ, не сможет обслуживать матчи чемпионата Украины в следующем сезоне из-за достижения возрастного ценза, но останется в судейском корпусе, сообщает Игорь Бурбас.

Лучший судья прошлого розыгрыша УПЛ должен войти в Комитет арбитров УАФ, где будет курировать направление VAR. В Доме футбола в настоящее время обсуждается идея создания единого VAR-центра, который бы заменил использование VAR-фургонов на стадионах.

За свою карьеру Романов в качестве главного арбитра отсудил 156 матчей элитного дивизиона, 21 игру Кубка Украины, два поединка за Суперкубок Украины, шесть встреч Лиги конференций.