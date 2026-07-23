Павел Василенко

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри в ближайшее время перенесет операцию из-за травмы спины. Врачи пока не могут спрогнозировать, сколько времени понадобится 30-летнему футболисту для полного восстановления.

Неприятная новость поступила всего через несколько дней после триумфа Испании на чемпионате мира-2026. Родри был ключевой фигурой команды Луиса де ла Фуенте, начав в стартовом составе все восемь матчей турнира и получив награду лучшего игрока мирового первенства.

Впрочем, проблемы со здоровьем продолжают преследовать обладателя «Золотого мяча»-2024. В сентябре 2024 года он получил разрыв передней крестообразной связки, из-за чего пропустил большую часть сезона. После возвращения Родри также беспокоили травмы паха и подколенного сухожилия, которые ограничили его выступления до 33 матчей во всех турнирах.

На фоне новой травмы остается неопределенным и будущее хавбека в Манчестер Сити. Его контракт с клубом действует еще один год, но стороны пока не договорились о продлении.

В СМИ Родри регулярно связывают с возможным переходом в мадридский Реал, а сам футболист ранее не скрывал желания однажды вернуться в Испанию.