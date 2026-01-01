Луис Энрике — лучший тренер 2025 года по версии Score 90.
Тренер ПСЖ обогнал Артету и Гвардиолу
около 1 часа назад
Главный тренер Пари Сен-Жермен Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года по версии популярного футбольного аккаунта Score 90 в социальной сети X.
Испанский специалист возглавил рейтинг после чрезвычайно успешного сезона во главе ПСЖ, обогнав ряд топ-тренеров ведущих европейских клубов.
Топ-5 лучших тренеров 2025 года по версии Score 90 выглядит так:
Луис Энрике — Пари Сен-Жермен, Франция
Микель Артета — Арсенал, Англия
Венсан Компани — Бавария, Германия
Хосеп Гвардиола — Манчестер Сити, Англия
Ханс-Дитер Флик — Барселона, Испания
В прошлом сезоне под руководством Луиса Энрике ПСЖ достиг исторических результатов. Парижане выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, французский гранд дошел до финала клубного чемпионата мира, завоевал Суперкубок УЕФА и триумфировал в Межконтинентальном кубке.
Ранее сообщалось, что ПСЖ может предложить Луису Энрике пожизненный контракт.
