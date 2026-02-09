Луис Энрике: «Победа над Марселем полностью заслужена»
Тренер ПСЖ оценил выступление команды в центральном матче тура чемпионата Франции
26 минут назад
Главный тренер Пари Сен-Жермен Луис Энрике подвел итоги матча 21-го тура Лиги 1 против Марселя, в котором парижане одержали убедительную победу со счетом 5:0.
Мы рассчитывали на тяжелую встречу. Первый тайм это подтвердил, но потом мы взяли верх над соперником и показали хороший футбол. Считаю, что победа полностью заслужена. Проведение таких матчей при поддержке болельщиков приносит удовольствие. Для нас это важный момент сезона. Мы хотим добавлять от игры к игре и после победы над Марселем сделали еще один шаг в этом направлении. Фанаты верят в команду, мы довольны и намерены продолжать — приводит слова Луиса Энрике RMC Sport.
Отметим, что украинский защитник ПСЖ Илья Забарный весь матч провел на скамейке запасных.
После 21 тура чемпионата Франции Пари Сен-Жермен возглавляет турнирную таблицу, имея 51 очко. Марсель занимает четвертую позицию с 39 баллами.
