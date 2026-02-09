Бывший двукратный чемпион UFC в тяжелой и полутяжелой весовых категориях американский боец Джон Джонс выразил уверенность, что его протеже, олимпийский чемпион 2020 года по вольной борьбе Гейбл Стивесон, уже в 2027 году сможет завоевать титул UFC в категории до 120 кг. Слова приводит MMA Mania.

Вполне возможно, что Гейбл поборется за титул UFC уже в следующем году. Как только он подпишет контракт с организацией, его уже ничто не остановит.

Он умеет поражать соперников ударами, хотя на данный момент это еще его слабая сторона. Однако его навыки в борьбе просто невероятны: тейкдауны почти невозможно остановить, граунд-энд-паунд эффективен, а контроль над телом на земле — безупречен. У него есть всё, чтобы одерживать победы.