Украинский голкипер Реала Андрей Лунин может вскоре сменить клуб. Согласно данным Madrid-barcelona.com, его положение в составе далеко от стабильного. Флорентино Перес готов рассматривать варианты продажи, если поступит предложение от десяти миллионов евро и выше.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против Олимпиакоса за игрой Лунина наблюдал представитель Интера. Украинец получил шанс выйти в старте из-за отсутствия Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне 2025/26 Лунин провел за мадридцев лишь один матч, в котором пропустил три мяча.