Главный тренер Реала Хаби Алонсо начал выстраивать кадровую стратегию на 2026 год и уже определил шестерых игроков, которых не видит частью обновленного проекта. В этот список попал и украинский вратарь Андрей Лунин, способный стать одной из ключевых продаж в ближайшие трансферные периоды.

Согласно информации Madrid-barcelona.com, в мадридском клубе ценят профессионализм Лунина, однако всерьез рассматривают вариант его ухода. Алонсо стремится адаптировать состав под собственные игровые идеи, и жесткая конкуренция на позиции вратаря подталкивает руководство к возможным изменениям.

Кроме Лунина, в списке кандидатов на трансфер значатся Фран Гарсия, Ферлан Менди, Дани Себальос, Браим Диас и Эдуардо Камавинга.

Реал сейчас располагается на втором месте в Ла Лиге, набрав 33 очка. Уже 3 декабря команда Алонсо сыграет на выезде против Атлетика в рамках чемпионата. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Лунин накричал на партнера по Реалу в матче против Олимпиакоса в Лиге чемпионов.