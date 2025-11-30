В пятом туре Лиги чемпионов мадридский Реал вырвал напряженную победу над Олимпиакосом, завершив матч со счетом 4:3.

Во время этого драматического поединка Андрей Лунин не сдержал эмоций после третьего пропущенного мяча. На 80-й минуте Эль-Кааби снова сократил отставание греков, и украинский голкипер резко обратился к Альваро Каррерасу, который вынужденно действовал в центре обороны из-за многочисленных потерь в составе.

Как сообщает Realmadridexclusivo, Лунин повысил голос и четко дал понять партнеру, что недоволен его действиями в эпизоде.

«Ты классный игрок, но нельзя давать ему так просто бить по воротам».

