Голкипер мадридского Реала Андрей Луннин пропустит матч 11 тура Ла Лиги против Валенсии.

Это следует из официальной заявки команды, составленной главным тренером Хаби Алонсо на встречу с «летучими мышами».

Напомним, что в предыдущем домашнем поединке с Барселоной (2:1) Луннин, находясь в запасе, получил красную карточку за активное участие в массовой потасовке на последних минутах. Реал пытался через апелляции отменить дисквалификацию, но, похоже, попытка не увенчалась успехом.

В этом сезоне украинский вратарь пока не провел за основную команду ни одной минуты игрового времени. Матч с Валенсией состоится в субботу, 1 ноября, начало в 22:00 по киевскому времени.