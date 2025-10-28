В десятом туре Ла Лиги сезона 2025/26 на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде состоялось Эль-Класико между Реалом и Барселоной. Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1.

После финального свистка эмоции на поле зашкаливали между футболистами обеих команд и вспыхнула стычка. В конфликт вмешался даже украинский голкипер Андрей Лунин, которого в конце концов удалили с поля. Напряжение достигло такого уровня, что в ситуацию пришлось вмешаться полиции: офицеры вошли в техническую зону и помогли разнять игроков, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, сообщает Real Madrid Confidencial.

Ранее сообщалось, что Реал оспорит удаление Лунина в матче с Барселоной.