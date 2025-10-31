Мадридский Реал, потерпев неудачу с первой апелляцией, готовит новую попытку добиться отмены дисквалификации Андрея Лунина.

Украинского вратаря было удалено до Эль-Класико после конфликта с игроками Барселоны. Недавно апелляционный орган отклонил жалобу клуба, однако руководство Реала не намерено сдаваться и планирует обратиться к Апелляционному комитету, сообщает Football Espana.

Если повторную апелляцию также отклонят, Лунин не сможет принять участие во встрече с Валенсией в 11-м туре Ла Лиги. Его место в заявке, по предварительным данным, займет Фран Гонсалес, который станет запасным вратарем.

Финальное решение по делу ожидается в ближайшее время, а матч Реала против Валенсии состоится уже в субботу, 1 ноября. В этом сезоне Лунин пока не провел за первую команду мадридцев ни одной минуты.

Ранее сообщалось, что Алонсо хочет дать возможность Лунину провести первый матч в сезоне за Реал.