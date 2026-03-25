Владимир Кириченко

УАФ объяснила отсутствие голкипера Реала Андрея Лунина в заявке команды на плей-офф квалификации к ЧМ-2026.

Как сообщает The Athletic, в УАФ заявили, решение о его отсутствии было техническим: состав на матч был сформирован за две недели до игры, в то время как Лунин на протяжении трех месяцев не выходил на поле за Реал.

В ассоциации подчеркнули, что между голкипером и главным тренером Сергеем Ребровым никаких проблем нет.

Источники, близкие к Лунину, подчеркивают, что он остается «своим» для сборной и его прогресс в клубе вызывает гордость у национальной команды.

