В УАФ объяснили отсутствие Лунина в заявке сборной Украины на плей-офф отбора ЧМ-2026
Есть ли конфликт между Ребровым и вратарем Реала?
около 2 часов назад
УАФ объяснила отсутствие голкипера Реала Андрея Лунина в заявке команды на плей-офф квалификации к ЧМ-2026.
Как сообщает The Athletic, в УАФ заявили, решение о его отсутствии было техническим: состав на матч был сформирован за две недели до игры, в то время как Лунин на протяжении трех месяцев не выходил на поле за Реал.
В ассоциации подчеркнули, что между голкипером и главным тренером Сергеем Ребровым никаких проблем нет.
Источники, близкие к Лунину, подчеркивают, что он остается «своим» для сборной и его прогресс в клубе вызывает гордость у национальной команды.
