Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин снова попал в поле зрения Вильярреала. По информации издания Ok Diario, руководство клуба всерьез рассматривает вариант с приглашением украинского голкипера в ближайшее время.

Интерес к Лунину со стороны желтой субмарины возникал еще летом 2024 года, когда испанцы пытались оформить его переход. Несмотря на активные разговоры о возможном уходе, Андрей решил остаться в Мадриде и продолжить конкуренцию за место основного вратаря. Однако ограниченное игровое время и постоянная борьба с Тибо Куртуа снова подогрели слухи о потенциальном трансфере.

На данный момент Реал не рассматривает продажу Лунина как приоритетный вариант. Тем не менее, позиция клуба может измениться, если поступит предложение на сумму более 10 миллионов евро. При этом решающим фактором станет желание самого футболиста.

Мадридцы готовы расстаться с вратарем только в том случае, если он прямо заявит о намерении сменить команду ради регулярной игровой практики. Контракт Лунина с Реалом рассчитан до лета 2030 года. В этом сезоне украинский голкипер провел два матча во всех турнирах.

Ранее стало известно, когда Лунин может остаться без тренера в Реале.