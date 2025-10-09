Лунін сыграл в основном составе Реала против академии клуба
Украинец пропустил один мяч
Мадридский Реал воспользовался паузой на матчи сборных, чтобы провести товарищескую игру против Кастильи, о чем сообщает Marca. Встреча прошла в закрытом режиме, без болельщиков и прессы.
Основной состав сливочных вышел на поле в следующем виде: Лунин, Вальверде, Асенсио, Жоан Мартинес из молодежной команды, Фран Гарсия, Себальос, Роберто Мартин, который также представляет академию, Тчуамени, Каррерас, Беллингем и Эндрик.
Команда Хаби Алонсо одержала победу со счетом 2:1. Голы забили Эндрик и Беллингем, а украинский вратарь Андрей Лунин провел весь матч и пропустил один мяч.
Стоит отметить, что в этом сезоне Лунин еще не появлялся на поле в официальных матчах за Реал. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2030 года.
Ранее сообщалось, что Куртуа создает напряженную атмосферу в раздевалке Реала.
