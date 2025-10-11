Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился в эфире MEGOGO эмоциями от своего дубля в матче третьего тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии (5:3).

Главное – это, конечно, победа сегодня. Я хорошо помню матч 2017 года здесь, в котором мы много владели мячом, много били по воротам, но проиграли 0:2. Поэтому сегодня была тяжелая игра.

Конечно, они уже играют в другой футбол, молодые ребята у них очень перспективные. Сегодня, конечно, главное было – результат, но, конечно, мы использовали все возможности, которые у нас были. Конечно, после этой игры, думаю, будет больше информации, мы будем более готовы к ответному матчу, который сыграем дома, в Польше.

Очень счастлив, что вернулся, конечно, забил два мяча, выиграли, но сейчас главное – восстановиться, потому что с Азербайджаном нужно также 90 минут концентрации и максимальной самоотдачи.

Конечно, они контролировали игру, но у них было не много моментов. Но эпизоды делают разницу. Немного там дали, немного там на подбор не успели. Надо посмотреть. Честно, я очень устал, сегодня нужно было выполнять много беговой работы.

Хорошо, что держали темп 90 минут, даже в конце Илья Забарный сказал, что надо немного выше подниматься. Очень классно, что ребята не хотели отсиживаться и играть на ничью, а хотели забить мяч и выиграть.

И, конечно, хочется сказать, что у нас команда классная, и ребята, которые вышли на замену, также внесли свой вклад в эту победу. Это очень классно, что любой футболист, который выходит на замену, не сдает в качестве игры, держит этот уровень.

Как вырвали победу? Классная атака, и Иван на подборе сыграл очень здорово – свою левую подтянул за уши и попал очень классно. Потом, конечно, Артем Бондаренко классно отдал на Олега, тоже очень классный гол, и мы закрыли игру за 5-7 минут. Потом все защищались, как одна команда, от этого нужно отталкиваться и двигаться дальше.