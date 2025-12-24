Нападающий Манчестер Сити и сборной Аргентины Клаудио Эччевери будет отозван из аренды в леверкузенском Байере, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Вторую половину сезона 19-летний талант проведет в субаренде в Жироне, которая является частью City Football Group.

В этом сезоне за Жирону выступали сразу трое украинцев. Вингер Виктор Цыганков провел 13 матчей и отметился четырьмя голами и двумя ассистами. Нападающий Владислав Ванат сыграл 16 поединков, в которых также забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Вратарь Владислав Крапивцов выходил на поле трижды и за это время пропустил восемь мячей.

Эччевери за полгода в Байере провел 11 матчей: 1 ассист.

Жирона имеет 15 очков в турнирной таблице Ла Лиги и остается в зоне вылета.

Мичел попытается спастись украинцами. Источник подтвердил информацию по Шапаренко.