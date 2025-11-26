Гвардиола назвал виновника поражения Манчестер Сити от Байера
Горожане уступили леверкузенцам 0:2 в Лиге чемпионов
21 минуту назад
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от Байера со счетом 0:2 в матче Лиги чемпионов.
По словам наставника, неудача стала следствием его собственных решений:
«Я беру на себя полную ответственность за результат. Я считаю, что в стартовом составе вышли исключительные футболисты, но нам не хватило чего-то, что необходимо на высшем уровне. Теперь нам нужно бороться в следующих матчах. Байер хорош. Мы тоже делали много правильных вещей, у нас было больше моментов. Десять изменений в старте? Я должен это принять. Я должен признать, что, возможно, это слишком много. Когда играешь каждые два-три дня, нужно проводить ротацию. Но глядя на результат — возможно, это перебор», — сказал Гвардиола в эфире TNT Sports.
В следующем туре Лиги чемпионов Манчестер Сити отправится в выезд, где сыграет против Реала.