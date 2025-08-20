Павел Василенко

Это лето – время значительных изменений в Манчестер Сити. По словам инсайдера Фабрицио Романо, английская команда стремится заключить сделку по защитнику Мануэлю Аканджи.

Сезон 2024/25 не был успешным для «горожан». Главный тренер команды Хосеп Гвардиола считает, что его состав слишком велик. Однако он хочет его сократить.

Одной из потенциальных жертв этого лета может стать Мануэль Аканджи. По словам Романо, английский клуб открыт для продажи игрока.

Появился потенциальный покупатель услуг опытного центрального защитника. Турецкий Галатасарай хотел бы иметь швейцарского игрока в своём составе.

Как сообщает Романо, представители стамбульского клуба вылетели в Великобританию, чтобы лично завершить сделку.

В настоящее время нет никакой информации о сделке ни с Манчестер Сити, ни с самим игроком. Однако турки с оптимизмом смотрят на всю операцию.

Аканджи провел в общей сложности 40 официальных матчей за Манчестер Сити в сезоне 2024/25, отдав две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.