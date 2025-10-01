Спортивный директор Барселоны Деку подтвердил интерес Манчестер Сити к защитнику каталонского клуба Жюля Кунде.

«Манчестер Сити спросил, доступен ли Жюль Кунде на рынке, но мы ответили, что нет. Не было ни официального предложения, ни переговоров», — цитирует слова функционера Mundo Deportivo.

Француз перешёл в Барселону из Севильи в 2022 году за 50 миллионов евро. В текущем сезоне 26-летний игрок провёл восемь матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Действующий контракт Кунде с Барселоной рассчитан до 2030 года, а эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что экс-президента Барселоны обвинили в нелояльном управлении и финансовом ущербе клубу.