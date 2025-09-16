Фланговый защитник сборной Нидерландов и миланского Интера Дензел Думфрис может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге, сообщает Football Insider.

По информации издания, Манчестер Юнайтед проявляет интерес к 29-летнему игроку, хотя ранее его хотели видеть в своих рядах и Манчестер Сити. Оба клуба планируют рассмотреть вариант трансфера зимой.

Думфрис защищает цвета Интера с августа 2021 года, а его контракт с клубом рассчитан до июня 2028 года. Рыночная стоимость нидерландца оценивается в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство МЮ сохраняет доверие к Амориму.