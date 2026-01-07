Английский клуб Манчестер Юнайтед недавно расторг контракт с португальским тренером Рубеном Аморимом, однако пока не определился с его постоянным преемником.

Временно подготовкой команды к выездному матчу АПЛ против Бернли занимается Даррен Флетчер, пока руководство продолжает поиски нового главного тренера.

Среди возможных кандидатов рассматривался бывший наставник миланского Интера Симоне Индзаги, который в настоящее время возглавляет арабский клуб Аль-Хиляль.

Однако 49-летний итальянец оперативно отказался от предложения Юнайтед и не планирует в ближайшее время менять текущее место работы.