Манчестер Юнайтед может потерять своего лидера на месяц из-за травмы
Огромная потеря для Аморима
около 4 часов назад
Бруну Фернандеш/фото: Манчестер Юнайтед
Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш получил травму в матче 17-го тура АПЛ против Астон Виллы, в котором его команда уступила со счетом 1:2.
Как сообщает The Telegraph, у ключевого полузащитника манкунианцев диагностирована травма мягких тканей. Из-за этого португалец рискует выбыть из строя как минимум на месяц.
В текущем сезоне Фернандеш провел за Манчестер Юнайтед 18 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.
Ближайший матч команда из Манчестера проведет 26 декабря против Ньюкасла. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.