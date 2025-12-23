Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш получил травму в матче 17-го тура АПЛ против Астон Виллы, в котором его команда уступила со счетом 1:2.

Как сообщает The Telegraph, у ключевого полузащитника манкунианцев диагностирована травма мягких тканей. Из-за этого португалец рискует выбыть из строя как минимум на месяц.

В текущем сезоне Фернандеш провел за Манчестер Юнайтед 18 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Ближайший матч команда из Манчестера проведет 26 декабря против Ньюкасла. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.