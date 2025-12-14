Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский может сменить клубную прописку и перебраться в туринский Ювентус, информирует blastingnews.

Скауты Старой синьоры внимательно наблюдают за игрой 32-летнего полузащитника и уже в январе намерены начать обсуждение возможного трансфера. Сообщается, что туринцы готовы выложить за украинца сумму от 10 до 15 миллионов евро.

В этом сезоне Малиновский провел за генуэзский клуб 13 встреч, записав на свой счёт два мяча и одну голевую передачу. Действующий контракт футболиста с Дженоа рассчитан до лета 2027 года.

