Главный наставник Челси Энцо Мареска поделился впечатлениями после победы над лондонским соседом Фулхемом (2:0) в третьем туре Английской Премьер-лиги. Его слова приводит NBC Sports.

«Мы были недостаточно хороши в первом тайме и блестяще провели второй тайм. Игру можно проанализировать вот так. В первом тайме мы не удерживали мяч, не выигрывали единоборства. Во втором мы действовали правильно.

Судейские ошибки в пользу Челси? Честно говоря, я так не думаю. Фол — это фол. Пенальти — это пенальти. Для меня это абсолютно очевидно. Если бы у меня были какие-то сомнения, я бы сказал об этом, но абсолютно ясно, что в одном эпизоде был фол, а в другом — игра рукой. Оба решения были правильными.

Задержки из-за ВАР? Возможно, это произошло потому, что оба решения были несколько сложными. Им понадобилось время, чтобы все правильно согласовать, но, снова же, я думаю, что ВАР нужен, чтобы принять решение. Восемь минут в первом тайме и восемь во втором. Но мы победили, так что всё хорошо» — сказал Мареска.