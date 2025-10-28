Французский защитник Мало Гюсто, который выступает за лондонский Челси, может продолжить карьеру в Италии. По данным Calciomercato, Ювентус проявляет интерес к 22-летнему футболисту, стоимость которого оценивается примерно в 35 миллионов евро.

Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2030 года.

В этом сезоне Гюсто принял участие в десяти матчах за Челси и отметился двумя голевыми передачами. После восьми туров туринский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

Переход в Ювентус может стать для Гюсто отличной возможностью получать больше игровой практики в условиях серьезной конкуренции за место в обороне Челси.

