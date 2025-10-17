Главный тренер Челси Энцо Мареска огорчил болельщиков сообщением о том, что Коул Палмер останется вне игры еще на шесть недель из-за травмы. По словам наставника, его первоначальные ожидания по поводу быстрого восстановления футболиста оказались слишком оптимистичными.

«Я ошибался. К сожалению, ему нужно еще шесть недель. Мы пытаемся защитить Коула, насколько это возможно. Самое главное, чтобы он вернулся полностью готовым», — заявил тренер на пресс-конференции.

Для Челси и сборной Англии это серьезная потеря. Палмер, который сыграл ключевую роль в победоносных кампаниях команды в Лиге конференций и на Клубном чемпионате мира, в этом сезоне успел провести лишь четыре матча. Его отсутствие особенно чувствительно перед важными матчами против Аякса, Барселоны и Арсенала.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель также выразил обеспокоенность, подчеркнув, что существует риск, что травма может перейти в хроническую форму. Он отметил, насколько важно, чтобы Палмер вернулся на поле полностью здоровым. В настоящее время полузащитник точно пропустит ноябрьские игры национальной команды, что усложнит его подготовку перед Чемпионатом мира.

Ранее сообщалось, что Мареска получил наказание за бурное празднование победного гола в ворота Ливерпуля.