Владимир Кириченко

Сборная Украины уступила Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации к чемпионату мира-2026.

Для украинской национальной команды это была 6-я попытка пробиться в финальную часть ЧМ через стыковые матчи – и ни одна из них не стала успешной.

В плей-офф квалификации ЧМ-1998 Украина уступила Хорватии – 0:2 (г), 1:1 (д).

На этой же стадии отбора ЧМ-2002 проиграли Германии – 1:1 (д), 1:4 (г).

В стыковых играх квалификации ЧМ-2010 далее прошла Греция – 0:0 (г), 0:1 (д).

В плей-офф отбора ЧМ-2014 по сумме двух матчей победила Франция – 2:0 (д), 0:3 (г).

В квалификации ЧМ-2022 плей-офф впервые был двухраундовым. В полуфинале Украина победила в гостях Шотландию (3:1), но в финале также на выезде уступила Уэльсу (0:1).

