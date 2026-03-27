Определены все пары финального раунда плей-офф чемпионата мира-2026
Италия на выезде сыграет против боснийцев, шведы дома примут Польшу
Стали известны все финалисты стыков чемпионата мира по футболу 2026 года.
ЧМ-2026, пары финала плей-офф отбора:
Чехия – Дания;
Косово – Турция;
Босния и Герцеговина – Италия;
Швеция – Польша.
Матчи состоятся 31 марта.
Чемпионат мира стартует 11 июня и завершится 19 июля.
В турнире впервые примут участие 48 команд, которые будут играть в трех странах — США, Канаде и Мексике.
Напомним, Украина проиграла Швеции и вылетела из отбора на ЧМ-2026.
