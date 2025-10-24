Известный украинский тренер и эксперт Мирон Маркевич в интервью сайту BLIK.ua прокомментировал поражение донецкого Шахтера в матче второго тура основного этапа Лиги конференций с польской Легией (1:2).

«Я не хочу переходить на личности, но меня удивляет, что вообще ряд футболистов делают в Шахтёре. Зачем это нужно? В Шахтёре никто не хочет брать игру на себя, даже бразильцы. Но от них нужно это требовать! Для чего их тогда покупали?

Легия играла от обороны и нужны были футболисты, которые бы не боялись брать игру на себя, а не тюк-мык короткими передачами поперек».