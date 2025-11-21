Известный украинский тренер Мирон Маркевич, который ранее возглавлял Днепр, Металлист и сборную Украины, прокомментировал жеребьевку плей-офф отбора на ЧМ-2026, где команда Сергея Реброва начнет с матча против Швеции.

Маркевич отметил, что не стоит судить о шведах по их слабым выступлениям на групповом этапе квалификации, где они набрали только два очка, поскольку в плей-офф это уже не имеет значения. Цитирует Маркевича Meta.ua.

«Шансы есть всегда. Да, у шведов есть кому играть, тем более что эту сборную возглавил сильный английский тренер Грэм Поттер. Будет непросто, но у нас тоже команда с именем. Пусть Швеция нас боится, а не мы их. В процентном отношении? 50 на 50. И тут дело в том, что до игры еще много времени. Шведы провалили отборочный турнир, но, уверен, весной это будет другая команда, сильнее. На мой взгляд, Швеция точно не слабее Исландии, с которой мы играли в отборочном цикле. На этой стадии соревнований нет аутсайдеров».

Полуфинальный поединок Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года, а финал плей-офф запланирован на 31 марта.