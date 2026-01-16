Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе не примет участия в субботнем матче Ла Лиги против Леванте из-за дискомфорта в колене, сообщает MARCA.

Француз тренировался вместе с командой в четверг, но травма продолжает доставлять ему неприятные ощущения. По этой же причине Мбаппе не смог сыграть в недавнем матче Кубка Испании против Альбасете, который завершился поражением 2:3.

В то же время Родриго, который пропустил предыдущий матч из-за мышечных проблем, занимался без ограничений и готов выйти на поле в субботнем матче с Леванте.

Ранее сообщалось, что Клопп готов вернуться к тренерской работе лишь ради Реала или сборной Германии.