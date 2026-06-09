Денис Седашов

Капитан и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился амбициозными ожиданиями от будущего чемпионата мира по футболу. Форвард заверил, что его команда настроена исключительно на максимальный результат. Слова приводит AS.

По словам лидера французов, любые другие задачи, кроме завоевания золотых наград мирового первенства в США, Канаде и Мексике, даже не рассматриваются внутри коллектива.

Наша цель – выиграть чемпионат мира. Мы едем в Соединенные Штаты, чтобы выиграть чемпионат мира. Я не понимаю этих разговоров о том, что наша цель – выйти в полуфинал. Если наша цель – полуфинал, то мы дойдем до него, прекратим бороться и вернемся домой? Нет! Наша цель – победить. Это мечта каждого. Килиан Мбаппе

Напомним, сборная Франции становилась чемпионом мира в 1998 и 2018 годах, а на предыдущем Мундиале в Катаре дошла до финала.

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