Нападающий Реала Килиан Мбаппе не примет участие в полуфинальном матче Суперкубка Испании против Атлетико.

В конце декабря у французского форварда было диагностировано растяжение связок левого колена. Из-за этого его участие в дерби, запланированном на 8 января, полностью исключено. Об этом сообщает испанское издание AS.

Кроме Мбаппе, мадридский клуб не сможет рассчитывать еще на двух игроков обороны. Полуфинальную встречу также пропустят Эдер Милитао и Трент Александер-Арнольд.

В то же время есть и позитивные новости для Реала. Защитник Дин Хейсен накануне тренировался в общей группе и, вероятно, будет готов помочь команде в матче против принципиального соперника.