Мбаппе обратился к УЕФА из-за инцидента с Винисиусом
Француз призвал организацию принять меры после матча с Бенфикой
около 2 часов назад
Центрфорвард мадридского Реала Килиан Мбаппе обратился в УЕФА из-за расистских оскорблений в адрес своего одноклубника Винисиуса Жуниора во время первого стыкового матча Лиги чемпионов против Бенфики, который завершился победой испанского клуба со счетом 1:0. Об этом сообщает Marca.
У меня нет претензий к клубу и Моуринью. Это очень сильный тренер. Но их футболист, который позволил себе такое поведение, больше не может играть в таком турнире. УЕФА, надеюсь, вы примете необходимые меры. Этот эпизод нужно тщательно разобрать, — заявил Мбаппе.
Напомним, что полузащитник Бенфики Джанлука Престианни во время игры позволил себе расистские высказывания в адрес Винисиуса.
Матч в Лиссабоне завершился минимальной победой Реала, а единственный мяч в встрече забил Винисиус Жуниор.
