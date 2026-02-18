Центрфорвард мадридского Реала Килиан Мбаппе обратился в УЕФА из-за расистских оскорблений в адрес своего одноклубника Винисиуса Жуниора во время первого стыкового матча Лиги чемпионов против Бенфики, который завершился победой испанского клуба со счетом 1:0. Об этом сообщает Marca.

У меня нет претензий к клубу и Моуринью. Это очень сильный тренер. Но их футболист, который позволил себе такое поведение, больше не может играть в таком турнире. УЕФА, надеюсь, вы примете необходимые меры. Этот эпизод нужно тщательно разобрать, — заявил Мбаппе.

Напомним, что полузащитник Бенфики Джанлука Престианни во время игры позволил себе расистские высказывания в адрес Винисиуса.

Матч в Лиссабоне завершился минимальной победой Реала, а единственный мяч в встрече забил Винисиус Жуниор.