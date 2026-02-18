Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью поделился ожиданиями от ответного матча стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА против Реал Мадрид. Об этом сообщает португальское издание O Jogo.

В первой встрече лиссабонский клуб минимально уступил на своем поле со счетом 0:1, поэтому в Мадриде будет вынужден отыгрываться.

Сейчас нужно отдохнуть и подумать об игре с Авешем, а уже потом — о матче в Мадриде. Я сказал игрокам очень простые вещи. Как и на общем этапе, повторял, что пока есть жизнь — есть надежда, и пока на кону есть очки, мы будем за них бороться. Теперь дело не в очках, а во всем противостоянии, где мы уступаем 0:1. Нам придётся играть против фантастической команды на стадионе Сантьяго Бернабеу, который оказывает серьёзное давление. И посмотрим, приедет ли Энтони Тейлор, — передаёт слова Моуринью O Jogo.

Ранее наставник уже имел эмоциональный конфликт с английским арбитром Энтони Тейлором после финала Лиги Европы 2023. Тогда Жозе Моуринью после поражения его Ромы в серии пенальти от Севильи на парковке стадиона Пушкаш Арена в Будапеште жестко выругался на английского арбитра.

Ответный матч состоится в Мадриде, где Бенфике нужно одержать победу, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы в турнире.